７日、河南省沁陽市第一幼稚園で笑顔を見せる園児たち。（沁陽＝新華社配信／張新雨）【新華社北京5月8日】中国では「世界スマイルデー」の8日、笑顔をテーマにした多彩なイベントが各地で行われた。７日、河北省邯鄲市肥郷区実験中学校の校庭で、笑顔のマークを作る生徒たち。（ドローンから、邯鄲＝新華社配信／郝群英）７日、江蘇省揚州市の徐凝門街社区（コミュニティー）で、笑顔のカードを手に写真に収まる子どもた