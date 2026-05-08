夏本番を前にシーズン到来です。 長崎市で、今年もビアガーデンがオープンしました。 7日にプレオープンしたのは、「みらい長崎ココウォーク」の屋上ビアガーデン「ココビアウミノ」。 屋上で、和食や洋食、中華など20種類以上の料理や、ビールやカクテルといった100種類以上のドリンクが食べ放題、飲み放題です。 ※詳しくは動画をご覧ください