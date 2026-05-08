私立恵比寿中学の中山莉子（25）が体調不良のため、休養することがグループの公式X、公式サイトで8日、発表された。Xでは「中山莉子に関するお知らせ」として、「メンバーの中山莉子につきまして、本年4月より体調不良が続いており、医師の診断および本人との話し合いを重ねた結果、当面の間、休養に専念させていただくこととなりました」と報告した。続けて「本人は活動への復帰を強く希望しておりますが、まずは万全な状態でファ