ソニーが、ミラーレスカメラ「α」の新製品発表を予告した。ソニーの特設サイトでは「Ready for the next R」の文字を掲出。赤い「R」の文字は、高画素モデル「α7R」のシンボルであり、α7Rシリーズの新製品がお披露目される可能性が高そうだ。発表日時は5月13日（水）22時30分で、YouTubeでライブ配信（英語のみ）を実施するとしている。ソニーがミラーレスカメラ「α」の新製品発表を予告。「Ready for the next R」の文字が見