オープンソースのエンドツーエンド暗号化メールサービスであるProton Mailが、量子コンピューターによる将来的な暗号解読リスクに備えるポスト量子暗号に対応したと2026年5月5日に発表しました。この対応は無料プランを含む全プランに順次展開されており、有効化すると新しい暗号化メール向けにポスト量子暗号(PQC)対応キーを生成・利用できるようになります。Proton Mail introduces post-quantum encryption | Protonhttps://pro