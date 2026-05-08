岐阜県大垣市で8日、ワナにかかったツキノワグマが駆除されました。大垣市によりますと、8日午前6時45分ごろ、赤坂町勝山の山林でシカを捕獲するために仕掛けたワナに、ツキノワグマ1頭がかかっているのが発見されました。クマは体長95cmのオスの成獣で、現場近くに住宅地もあることから山に放つのは難しいとして、銃で殺処分したということです。岐阜県内では関市で住宅で飼われていたニワトリが襲われるなど、クマの出没