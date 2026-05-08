8日午後、大館市川口で道路わきのベンチに座っていた女性に車が衝突し、女性が大けがをしました。大館警察署の調べによりますと8日午後2時45分ごろ、大館市川口字長里の市道を隼人岱方面から上野方面に進行していた普通乗用車が、道路右側のベンチに座っていた大館市の84歳の女性に衝突しました。この事故で女性は右足の骨を折る大けがをしました。車を運転していた秋田市の63歳の女性は腰を打つなどのけがをしました。警察が事故