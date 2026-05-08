＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ2日目◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞2024年9月に第一子となる男の子のレオくんを出産。“ママさんゴルファー”として今年、本格復帰を果たしたテレサ・ルー（台湾）の表情は充実感で満ちている。【ライブフォト】49歳のレジェンドは最年長予選通過最終18番でボギーを叩き、トータル2オーバーでホールアウトしても明るい笑顔は変わらない。「きょ