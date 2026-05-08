色鮮やかなバラが咲く相模原北公園＝７日、相模原市緑区相模原市緑区下九沢の相模原北公園でバラが見頃を迎え、訪れた人が色鮮やかな大輪や甘い香りを楽しんでいる。公園管理事務所によると、園内には８５品種１９００株ほどが植えられている。７日現在は６割が咲き、「来週までが見頃です」と来園を呼びかける。来園者は大輪に顔を近づけたり、スマートフォンで写真を撮ったりしていた。入園無料。問い合わせは公園管理事務