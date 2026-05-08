ホイッスル三好が運営する「中国ラーメン揚州商人」は5月11日、夏季限定メニュー「冷しトマト麺」(1,220円〜1,240円)、「冷し黒酢麺」(1,170円〜1,190円)、「涼風鶏そば」(1,170円〜1,190円)の3種を首都圏38店舗で発売する。「涼風鶏そば」(1,170円〜1,190円)、「冷しトマト麺」(1,220円〜1,240円)、「冷し黒酢麺」(1,170円〜1,190円)冷しトマト麺は、昨年3種の中で最多の販売数2.1万食超えを記録したベストセラー。柔らかさとシャ