元「TOKIO」城島茂（55）が8日にマツダスタジアムで行われた広島―ヤクルト戦の始球式に登板した。自身が30年間に渡って看板商品「ベープ」のCMに出演する広島創業の「フマキラー」のスポンサードゲームで、大役に抜てき。蚊ならぬ燕退治の念を込めて投球した。カープのユニホームの背番号は30年目の「30」。ゴロでホームまで転がるボテボテの投球に本人はガックリも、ファンからは笑いと温かい拍手が注がれた。「イメージ