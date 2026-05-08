ミニストップは5月7日、「ハロハロパチパチコーラ」と「ハロハロ果実氷 ダブルメロン」の2商品を全国の店舗で発売した。〈パチパチ食感が楽しい「ハロハロパチパチコーラ」〉「ハロハロパチパチコーラ」は、甘めのコーラシロップにパチパチキャンディを組み合わせた商品。駄菓子屋を思い出すような懐かしい味わいと、刺激的な食感を楽しめる。商品名：ハロハロパチパチコーラ本体価格：500円（税込540.00円）〈青肉・赤