フラワーパーク浦島三豊市詫間町積 瀬戸内海を望む香川県三豊市の花畑でマーガレットが咲き誇り、海辺を白く染め上げています。 （記者リポート）「見渡す限り一面にマーガレットの花が咲いています。真っ白な花が潮風に揺れています」 三豊市のフラワーパーク浦島です。このマーガレット畑は地元の人たちでつくる「花と浦島イベント実行委員会」がもともと休耕