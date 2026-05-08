OpenAIは5月7日（現地時間）、ChatGPT上での広告表示をイギリス、メキシコ、ブラジル、日本、韓国に拡大していくと明らかにした。ChatGPTに広告表示。日本でもChatGPTでは今年2月から広告表示をアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドで推し進めており、今回日本のユーザーも対象になったという内容。パイロット実施ではユーザーの信頼度低下や広告の拒否はあまり見られなかったとのことで、今回他国への拡大が行われ
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