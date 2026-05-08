2026年3月16日に発生した沖縄県名護市の辺野古沖で発生した船転覆事故について、船を運航していた抗議団体「ヘリ基地反対協議会」が5月7日に公式ホームページで、事実と異なる画像や情報の拡散に注意喚起を行った。「法的措置を含めた適切な対応を検討」京都の同志社高校の研修旅行中に発生したこの事故により、女子生徒1人と船長の男性が亡くなった。女子生徒の遺族はnoteを開設し、事故前後の経緯を公開した。その中で、遺族が沖