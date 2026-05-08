タケノコを持つシャンシャン。（４月６日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都5月8日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）がタケノコを持つ様子が撮影された。