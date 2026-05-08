【新華社天津5月8日】中国台湾地区の海運大手、長栄海運（エバーグリーン・マリン）のコンテナ船「エバーグリーン・クラウン」がこのほど、天津港第2コンテナ埠頭（ふとう）に寄港し、海運連合「オーシャンアライアンス」の北米西岸向けコンテナ船航路サービス（CPS）が天津港で正式に開通した。新航路の開設により、華北地域の対米物流ルートはさらに拡充される。物流効率の向上や企業コストの低減につながるほか、京津冀（北