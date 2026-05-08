韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月8日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、チームメイトのカイル・タッカー外野手（29）よりもチームに貢献していると報じた。タッカーは4年総額2億4000万ドルの大型契約 米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎えた。早期大リーグ昇格を目指す中、ムーキー・ベッツ内野手（33）が右脇腹を痛め負傷者リスト入