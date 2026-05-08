ダイヤテック（株）（千代田区）は4月30日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には森居秀彰弁護士（森居総合法律事務所、港区南青山1−15−2）が選任された。負債は現在調査中。「FILCO」のブランドでパソコン用キーボードの販売を手掛けていた。高級志向のキーボードの取り扱いに強みを有し、大手家電量販店や通販サイトなどに販路を構築。ポップなカラーや迷彩柄、漆塗りなど個性的なデザインを開発するほか、