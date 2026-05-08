「今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました」──男子プロテニスプレーヤーの錦織圭選手（36）が5月1日、自身のSNSで2026年シーズン限りでの現役引退を表明した。日本男子として初めて世界ランキング4位に輝いた錦織は、これまでさまざまな大会で歴史的な成績を残してきた。【写真】妻・観月あことのアウトレットデートを楽しむ姿、パエリアを前にリラックスした表情を見せる姿なども2026年4月、アメリカ下部ツアー