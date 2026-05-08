5月10日の母の日を前に、高知市の園芸市場ではカーネーションの競りが盛況を迎えています。高知市の土佐花き園芸市場では8日午前8時から花の競りが行われ、高知市内の生花店などから約60人が参加しました。8日は県内外の生産者が育てた赤やオレンジなど色とりどりのカーネーションや、中国やコロンビアから輸入したモノが並び、次々に競り落とされていました。土佐花き園芸市場では、8日までにカー