あなたは読めますか？突然ですが、「安比」という漢字読めますか？スキーやレジャーが好きな方にはおなじみの地名ですが、初見では読み方に迷ってしまうかもしれません。気になる正解は……「あっぴ」でした！安比は、岩手県八幡平市にある地名を指します。アイヌ語で安住の地を意味する言葉が語源という説もあり、現在では日本屈指の規模を誇る安比高原スキー場がある場所として非常に有名です。「週末は安比までドライブに出かけ