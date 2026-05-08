歌手の研ナオコ（72）が8日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」の魅力を語った。この日、同番組のスタジオに生出演した3人に向けて、“マブダチ”という研がVTRでコメントを寄せた。3人の人柄について研は、ボーカルの大森元貴を「天才」、ギターの若井滉斗を「暴れん坊」、キーボードの藤澤涼架を「天使」と表現した。そして「言うなれば100年に1人の逸材ですね、大森君は。