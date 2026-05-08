【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の新曲「ビーマイベイベー」が、5月8日に先行配信スタートした。 ■映画『山口くんはワルくない』主題歌「ビーマイベイベー」は熱い恋心をノリノリのロックで送る絶好調ラブソング 「ビーマイベイベー」は、6月5日に公開される高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌。熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せて