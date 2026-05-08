なにわ男子のド直球関西弁ラブソング！高橋恭平主演映画主題歌「ビーマイベイベー」先行配信開始

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なにわ男子の新曲「ビーマイベイベー」が、5月8日に先行配信スタートした。

■映画『山口くんはワルくない』主題歌「ビーマイベイベー」は熱い恋心をノリノリのロックで送る絶好調ラブソング

「ビーマイベイベー」は、6月5日に公開される高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌。熱い恋心をノリノリのロックサウンドに乗せて送る絶好調ラブソングで、なにわ男子らしさ全開の関西弁歌詞が注目ポイントのひとつ。

さらに、音楽配信スタートと同時にTikTokでも音源配信がスタートしている。メロディや歌詞とリンクして楽曲の世界観を存分に表現し、マッチョポーズやギターをかき鳴らすやんちゃでキャッチーなサビの振り付けが見どころだ。

また、今作は6月17日にリリースされる、なにわ男子ニューアルバム『ND5』（読み：エヌディーファイブ）にも収録される。「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道ポップスを詰め込んだ最新アルバム。そんなアニバーサリーアルバムを彩る1曲、「ビーマイベイベー」をアルバムより一足先に楽しもう。

メイン写真：「ビーマイベイベー」ジャケット写真

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ビーマイベイベー」

2026.06.17 ON SALE

ALBUM『ND5』

■関連リンク

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011

■【画像】なにわ男子アーティスト写真