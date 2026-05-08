阪神・才木が、今年も「母の日」に白星を贈る。10日DeNA戦（甲子園）に先発予定の右腕は甲子園での指名練習に参加し「（母へ）感謝の気持ちを持って投げたい」と意欲を語った。24年の「母の日」には、同じDeNA戦で球団初の「ハマスタ1―0完封」を披露。「NPBマザーズデー2026」と銘打たれ、選手や審判がピンク色の道具を使用する華やかな舞台で、2年前の再現を期した。「（ピンク色の道具は）何か雰囲気ちょっと変わるな、っ