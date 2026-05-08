2023年育成ドラフト6位で入団ソフトバンクの育成・藤原大翔投手が支配下登録されることが8日、分かった。近日中に球団から発表される見通し。成長著しい高卒3年目右腕が、念願の2桁番号を手にすることになった。13日の西武戦（みずほPayPayドーム）で先発デビューを果たすことが濃厚だ。福岡県出身の藤原は、2023年の育成ドラフト6位で指名された。3年目の今季は春季キャンプからアピールを続け、3月には2軍公式戦の開幕投手を