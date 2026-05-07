新しい八代市の庁舎は2022年に完成しました。2016年の熊本地震で被災したため、総事業費約171億円かけて建てかえられました。 【写真を見る】「10億から11億、足りない」入札の評価基準や工事の追加発注を指示か逮捕された八代市議熊本・八代市庁舎建設めぐる疑惑 この建設工事を118億円で落札したのが、前田建設工業を代表とする共同企業体です。手を挙げた唯一の企業で、落札率は99.9％でした。 「一言一句、変更する