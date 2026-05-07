米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026』（SSFF＆ASIA2026）が7日、各部門の公式審査員を発表した。石井裕也監督、水野美紀、北村一輝、和田彩花らジャンルを超えたクリエイター陣が名を連ね、翌年のアカデミー賞短編部門ノミネート候補につながる作品を審査する。【写真】水野美紀ら各部門の公式審査員が決定ライブアクション部門インターナショナルカテゴリーとノンフ