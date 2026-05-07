水野美紀、北村一輝ら『SSFF＆ASIA2026』審査員に就任 石井裕也監督、和田彩花も参加しアカデミー賞候補選出へ

水野美紀、北村一輝ら『SSFF＆ASIA2026』審査員に就任 石井裕也監督、和田彩花も参加しアカデミー賞候補選出へ