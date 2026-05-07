スピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんが７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ぐっどもーにんぐ今日は平日だ！みんなー！やる気出して頑張るぞー私も頑張るぞー！！ご褒美とかあると頑張れるんだけどね。笑最近メガネ率多い」と記し自身の写真を投稿した。この日の高木さんは太黒縁の大きめのウェリントン型のメガネを着用。フォロワーからは「まー可愛い！」「メガネ似合ってるし可愛いで