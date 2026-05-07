【モデルプレス＝2026/05/07】女優の矢作穂香が、5月7日までに自身のInstagramを更新。ウエディングフォトを公開した。【写真】28歳「イタズラなKiss」主演女優「おしゃれすぎる」韓国でのウエディングフォト◆矢作穂香、韓国でのウエディングフォト披露同月1日に結婚を発表した矢作は、祝福の言葉に感謝するとともに「pre-wedding photo」と記し、韓国で撮影したウエディングフォトを複数枚投稿。色とりどりの花々に囲まれたショ