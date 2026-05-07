人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が5日から自身のアメブロを数回にわたり更新。息子たちの七五三のスタジオ撮影を行ったことを報告した。5日に更新したブログで、桃は長男と次男がスタジオ撮影のためにヘアセットをしたことを報告。身支度が完了した息子たちの姿に「たろはかっこいいーー！！！じーはかわゆ」とメロメロの様子でコメントし「1歳の差で、この【可愛い】と【カッコい