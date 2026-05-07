シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りら。2026年5月5日（火・祝）に、約3年ぶりとなるライブツアー「幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”」が兵庫・神戸ワールド記念ホールにて開幕した。本ツアーは、2025年12月にリリースされた2ndアルバム『Laugh』を携え、神戸・横浜・ソウルの3都市にて全6公演を開催するもの。アーティストとしての現在地と、この3