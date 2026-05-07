イーロン・マスク氏が率いるAI企業のxAIがAIモデル「Grok 4.3」のAPIをリリースしました。Grok 4.3はコスト効率に優れたAIモデルとしてアピールされています。また、声の再現性が高い音声合成機能「Custom Voices」もリリースされています。Grok 4.3 | xAI Docshttps://docs.x.ai/developers/models/grok-4.3Grok 4.3 is now live on the xAI API. It’s our fastest, most intelligent model to date.It tops the @ArtificialAnly