７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４１０．１６ポイント（１．５６％）高の２６６２３．９４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１３７．０９ポイント（１．５６％）高の８９３７．８４ポイントと続伸した。売買代金は１６５７億７４５０万香港ドルとなっている（６日前場は１６５８億７２６０万香港ドル）。投資家のリスク選好が強まる流れ。米イランの