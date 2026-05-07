お笑いタレントの山田花子（51）が5日、ブログを更新。子どもたちの反応がイマイチで、定番メニューにはならなかったという手料理を公開し、注目を集めている。【映像】息子2人に不評だった「こどもの日」ご飯や夫に作った手料理2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と10歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作っているボリュームたっぷりのサラダや、ヘルシーで安いという丼ぶり弁当など、さまざまな