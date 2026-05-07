Razer Japanは、ガラス製マウスパッドの新製品『Razer Atlas Pro』を、5月15日に日本国内で発売する。 【画像あり】厚さ1.9mmの薄型設計 本製品は、オプティカル（光学式）マウスセンサーのトラッキングに最適化されたガラス製マウスパッド。サイズは400mm×500mm×1.9mm、重さは620gで、薄型設計が特徴となっている。 カラーはブラックに加え、ホワイトエディションも同時に発売される。価格はいずれも22,98