中国外交部の林剣報道官は5月6日の定例記者会見で、ホルムズ海峡の航行に関する記者の質問に答えました。林報道官は、「中国の海峡情勢に対する立場は明確である。関係各当事者が慎重に行動し、情勢のエスカレートを避け、対話を通じて問題を解決し、一日も早く海峡の平和と安定を取り戻すことを望む。中国は今後も海峡情勢の沈静化を促すための努力を続けるとともに、中国資本の船舶および中国人船員の安全を全力で守る」と述べま