5月7日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 晴れたり曇ったりの天気で、雨の心配はほとんどなく、洗濯物も外に干せそうです。昨日は熊本市で久しぶりの夏日となりましたが、きょうは気温がさらに上がり、27℃の予想です。 明日から来週にかけての天気 雲の多い天気で、午前中は所によって雨が降る見込みです。折りたたみ傘や晴雨兼用の傘があると安心です。