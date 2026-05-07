5月7日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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きょうの天気

晴れたり曇ったりの天気で、雨の心配はほとんどなく、洗濯物も外に干せそうです。昨日は熊本市で久しぶりの夏日となりましたが、きょうは気温がさらに上がり、27℃の予想です。

明日から来週にかけての天気

雲の多い天気で、午前中は所によって雨が降る見込みです。折りたたみ傘や晴雨兼用の傘があると安心です。土曜日以降は晴れる日が続く見込みです。​

熊本市の最高気温は、明日は24℃と少し低く、土曜日は再び27℃、来週水曜日には28℃の予想で、暑い日が多くなりそうです。一方で、朝はまだ冷え込む日もあり、土日は放射冷却の影響で熊本市で11℃、阿蘇市で6℃まで下がる予想です。昼間との寒暖差が大きくなるため注意してください。

明子のささやき

これからは日中の気温が高くなってくるため、本格的な夏の暑さを迎える前に、体を暑さに慣らしていく「暑熱順化」が大切な時期に入ります。日本気象協会が発表している「暑熱順化前線」によると、九州は4月下旬から5月上旬がその時期にあたります。 無理のない範囲で汗をかき、体を暑さに順応させていきましょう。

入浴で湯船に浸かって汗をかきやすくするなど、日常生活の中で意識的に汗をかくことも有効です。 汗をかいた後は、体を冷やして風邪を引かないよう気を付けてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。