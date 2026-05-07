6日、大仙市で相次いでクマが目撃されました。警察が住民に注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと6日午前6時40分ごろ、大仙市戸蒔の市道にクマ1頭がいるのを、大仙市の60代の男性が走行中の車から目撃しました。クマの体長は約1メートルです。目撃場所は最も近い民家まで60メートルほどで、JR大曲駅からおよそ2キロの住宅地と田畑が混在する地域です。この付近では同じ時間帯に複数の目撃情報が寄せら