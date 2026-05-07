長野県警は、２０２５年に届けられた落とし物の件数が、前年（２０万９１２２件）から８％増の２２万６５４９件だったと発表した。５年連続の増加で、０８年に現行の統計になって以降、過去最多となった。大型商業施設の開業が要因の一つとみられる。発表によると、県内では昨年、現金約２億５９９４万円が拾得された。現金以外の品目別では、免許証や保険証など「証明書類・カード類」が２７・１％、ハンカチや食器など「生活