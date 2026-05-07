長野県警は、２０２５年に届けられた落とし物の件数が、前年（２０万９１２２件）から８％増の２２万６５４９件だったと発表した。

５年連続の増加で、０８年に現行の統計になって以降、過去最多となった。大型商業施設の開業が要因の一つとみられる。

発表によると、県内では昨年、現金約２億５９９４万円が拾得された。現金以外の品目別では、免許証や保険証など「証明書類・カード類」が２７・１％、ハンカチや食器など「生活用品類」が９・５％と続いた。靴など「衣服・履物類」や定期券など「有価証券類」も次いで多かった。

このうち、須坂署管内では、落とし物が前年から約２・３倍の約７５００件に急増していた。昨年１０月にイオンモール須坂（須坂市）が開業した影響もあるとみている。

特異な拾得物もあった。昨年３月、特急「あずさ」の車内で塩尻駅員がヘビを捕獲し、塩尻署に届け出た。車内に持ち込まれたペットのヘビが逃げたとみられ、持ち主へ返還された。

一方、県警によると、物を落とした人が届け出る「遺失届」は、前年比４％増の４万７４４５件だった。現金の遺失届の総額は約４億２２４５万円で、拾得届の総額を上回っていた。