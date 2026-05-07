【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円57銭円高ドル安の1ドル＝156円27〜37銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1743〜53ドル、183円62〜72銭。日本政府、日銀が円安進行を阻止するため為替介入に踏み切ったとの観測から、対ドルで円が急騰したアジア市場の流れを引き継いだ。