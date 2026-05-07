サッカー。明治安田J2・J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は6日、ホームで徳島ヴォルティスと対戦。シマブク選手が2試合連続のゴールを決め勝利しました。ホーム4連勝中の新潟。6日は、リーグ2位の徳島をホームに迎えました。スコアが動いたのは前半23分。笠井のシュートが弾かれたところにシマブク！こぼれ球に反応したシマブクが直接ゴールに突き刺し新潟が先制しま