入社直後から職場のヤバい空気を察知し、早々に見切りをつける人は少なくない。投稿を寄せた愛知県の30代女性（事務・管理／年収300万円）は、新しく入った職場で「あ、この会社終わってるな」と確信した体験を明かす。入社した時点で自分より3週間前に入社したはずの人がすでに退社しており、早くも不穏な空気が漂っていたようだ。さらに初日、こんな釘を刺されたという。（文：篠原みつき）「昔からいる人が多いからちょっと会話