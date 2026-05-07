「巨人０−５ヤクルト」（６日、東京ドーム）９連戦の最後を飾れなかった。巨人が今季４度目の零敗で３カード連続負け越しを喫した。チームをけん引してきたドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）が、６度目の先発でプロワーストの５失点と誤算だった。初回に先頭の並木に初球ストレートを捉えられプロ初被弾を食らうなど２失点。出はなをくじかれると六回にも２本目のアーチを許し、プロ最長となる七回のマウンドでもさらに追加