瀬戸内海の島で小中学生たちが自然やアート作品と触れ合いながら、生成AI時代に必要な自ら考え続ける力を学ぶ、新たな取り組みが行われていました。瀬戸内海に浮かぶアートの島、香川・直島町の直島。やってきた子どもたちの目的は、美しい自然やアートの中で“問い”を見つけること。ビジネスパーソンにとってもヒントになる、生成AI時代に求められる“正解のない問い”に向き合うリアルな学びとは。多くの芸術作品が街に点在する