「巨人０−５ヤクルト」（６日、東京ドーム）巨人が９連戦最後の一戦で今季４度目の完封負けを喫した。先発の竹丸は自己最長の６回３分の２、最多の１１１球を投げたが、先頭打者本塁打を浴びるなど７安打５失点で２敗目。阿部監督は「一度、抹消するのが決まってたので、それも含めてちょっと引っ張った」と明かした。杉内投手チーフコーチは抹消の意図について「修正というよりはリフレッシュしてもらって、リセットして。